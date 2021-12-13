Kırşehir'de hırsızlık yaptı Ankara'da yakalandı

Kırşehir’de jandarma ekipleri evlerinde 84 yaşındaki kişiyi dolandıran şüpheliyi Ankara’da yakaladı.



Olay 6 gün önce Kaman ilçesine bağlı Ömerhacılı Köyü'nde meydana gelen olayda, kendisini jandarma personeli olarak tanıtan ve 84 yaşındaki H.S. isimli kişinin evine gelen S.B., ikna yöntemi kullanarak şahsın evinde bulunan yaklaşık 60 Bin lira ile 3 burma bilezik, 9 adet çeyrek altın ve 1 adet altın yüzüğünü aldı. 'Nitelikli Dolandırıcılık' olayını gerçekleştiren S.B.'nin yakalanması için Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ile Kaman İlçe ekipleri tarafından ilçe Emniyet Müdürlüğü’nün de desteği ile arama çalışmaları başlatıldı. S.B., Ankara’nın Keçiören ilçesinde teknik takip sonrası düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

Suçunu itiraf eden S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ETipi cezaevine gönderildi.

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