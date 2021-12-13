Aracında uyuşturucu madde ele geçirilen kişi tutuklandı

Kırşehir'de, aracında uyuşturucu madde ele geçirilen kişi polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçunu engelleyemeye yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar kapsamında kara yolunda şüphe üzerine bir araç durduruldu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada 341 gram esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan ve sokak satıcısı olduğu belirtilen aracın sürücüsü O.U, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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