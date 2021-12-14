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Kırşehir Belediyesi 200 gram ekmeği 1 liradan satıyor Kırşehir Belediyesi ayda 100 bin ekmek üretimi ile sosyal yardımlara katkı sunuyor

İHA

Kırşehir Belediyesi 200 gram ekmeği 1 liradan satıyor Kırşehir Belediyesi ayda 100 bin ekmek üretimi ile sosyal yardımlara katkı sunuyor

– Kırşehir Belediyesi, belediye sosyal yardım merkezinde 200 gram ekmeği 1 liradan satıyor.
Sosyal yardım merkezine gelen vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının yanı sıra temel gıda ihtiyaçlarının da imkanlar ölçüsünde karşılandığını ifade eden Sosyal Yardım Merkezi Sorumlusu Akın Güneş, önceden 2 kez yapılan gıda yardımlarının Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu talimatıyla 3’e çıkarıldığını söyledi. Güneş, “İçerisinde bulunulan buhranlı günlerde vatandaşın da dilekçe ve talepleri artış gösterdi. Halk ekmek fırınındaki 89 binlik kapasiteyi 1012 bin bandına çıkardık. 14 Mahallede yer alan halk ekmek büfelerinde talepler doğrultusunda günlük 4 bin ekmeği de ücretsiz veriyoruz” dedi.
Yaşanılan süreçte halkın mağduriyetinin giderilmesi için çalışma yürüttüklerini aktaran Güneş, belediye başkanımızın da ilk talimatı, halkın mağdur edilmemesi yönünde oldu. Kırşehir’de aylık 2 bin kişiye ekmek yardımında bulunuyoruz. Yılda ise ortalama 16 bin kişiye de gıda yardımında bulunmaktayız. Aylık ise belediye fırınından 100 bin ekmek dağıtılmaktadır” diye konuştu.
Gece saatlerinde ekmek almaya gelen Behcet Hançer, ekmeğin marketlerde 2 lira olduğunu, zorlandığı için belediye ekmek fırınını tercih ettiğini söylerken, Meryem Bayram ise geceden ekmek almaya geldiğini, fiyatından dolayı da belediyeyi tercih ettiğini kaydetti.

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