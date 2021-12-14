Kayıp genç kız 17 saat sonra bulundu

Kırşehir'de kaybolan zihinsel engelli genç, 17 saat sonra dağlık alanda sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Akçakent ilçesine bağlı Yeniyapan Mahallesinde ailesiyle yaşayan 21 yaşındaki zihinsel engelli Bahar Y. kayboldu. Kızlarından bir süre sonra haber alamayan aile, mahalle çevresinde kendi imkanlarıyla yaptıkları aramada kızlarını bulamayınca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinatörlüğünde jandarma, polis ve sağlık ekipleri tarafından çevrede ve dağlık arazide arama yapıldı. Termal kameralı drone ile dağlık alanlarda çalışma yapan ekipler, Bahar Y.'yi, kaybolduktan yaklaşık 17 saat sonra ormanlık alanda buldu. Akçakent ilçesinde sağlık kontrolünden geçirilen Bahar Y., daha sonra ailesine teslim edildi.

İşitme engeli de olduğu belirtilen Bahar Y.'nin herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi. Kırşehir Valisi İbrahim Akın da yürütülen arama çalışmalarıyla yakından ilgilendi.

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