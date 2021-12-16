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Kayseri'deki hain saldırıda oğlunu şehit veren baba Taş: "Bir oğlumu şehit verdim, vatan uğruna kalan iki oğlumu da veririm" "Ne zaman terör haberi görsem Kayseri saldırı aklıma geliyor"

İHA

Kayseri'deki hain saldırıda oğlunu şehit veren baba Taş: "Bir oğlumu şehit verdim, vatan uğruna kalan iki oğlumu da veririm" "Ne zaman terör haberi görsem Kayseri saldırı aklıma geliyor"

2016 Yılında Kayseri’de gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında şehit olan Ahmet Taş’ın babası Osman Taş, hain saldırının 5. yıl dönümünde İHA’ya konuştu. Baba Taş; devletin teröre karşı verdiği mücadele karşısında gurur duyduğunu söyledi.
Terör örgütü PKK tarafından 17 Aralık 2016 tarihinde; çarşı iznine çıkan ve 1. Komando Tugayı’nın askerlerini taşıyan halk otobüsüne bombalı araçla saldırı düzenlenmiş, hain saldırıda 15 asker şehit olurken 56 asker de yaralanmıştı. Saldırının 5. yıldönümünde İHA’ya konuşan Şehit Babası Osman Taş, "Diğer ailelerle mahkeme sürecini irtibatlı şekilde takip ediyoruz. Devletimizin yüreğimize su serpeceğine inanıyoruz. Mahkeme süreci sonunda da devletimizle gurur duyacağımızdan eminim" dedi. Devletin terör örgütlerine karşı sürdürdüğü operasyonlardan memnun olduklarını ifade eden Baba Taş; "Devletimizin terör örgütleri üzerine ciddi çalışmaları var. Her zaman devletimiz yanımızda ve yanımızda olmaya da devam ediyor" diye konuştu.

"Kalan 2 oğlumu da vatan uğruna şehit veririm"
Televizyonlarda duyduğu terör haberleri nedeniyle aklına Kayseri’de gerçekleşen patlama geldiğini ifade eden Taş, "Ne zaman televizyonda terör haberi görsem aklıma Kayseri’deki patlama haberi geliyor. Devletimiz terör örgütleri mücadelesini ciddi şekilde yürütüyor. En kısa süreçte terörle mücadele konusunda ciddi sonuç elde edilecek. Bir oğlumu şehit verdim. Kalan 2 oğlumu da vatan uğruna şehit veririm. Oğlum da hayatta olsaydı, devletin terör üzerine yaptığı çalışmaları takdir ederdi" şeklinde konuştu.

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