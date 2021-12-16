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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye Başkanı Ekicioğlu, Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret etti

İHA

Belediye Başkanı Ekicioğlu, Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret etti

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Artvin Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu ile birlikte Kervansaray Mahallesi Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezi’ni ziyaret etti.

Ekicioğlu’nu dün makamında ziyaret eden Artvin Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, Kırşehir ziyareti kapsamında Kervansaray Mahallesi Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezi ziyaretine katıldı.
Başkan Ekicioğlu, bakım merkezinden hizmet alan vatandaşlarla bir araya gelerek birlikte vakit geçirip sohbet etti. Verilen hizmetleri yerinde inceleyen ve görevli çalışanlardan bilgiler alan Başkan Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesinin engelli vatandaşlarla birlikte olmak ve onlara hizmet sunmanın sevincini de yaşadığını belirtti.
Ekicioğlu, “Amacımız, Kırşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimiz için engellerin kaldırılması ve onların sosyal kültürel yaşamlarına birlikte katkı sunmaktır. Kervansaray Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezi’ndeki çalışmalarımızı tamamlayarak hemşehrilerimize hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Merkezimizde, Kırşehir’de bulunan engelli vatandaşlarımızın birlikte zaman geçireceği, beden eğitimi, el işi kursu, resim, ahşap boyama, müzik ve bilgisayar kursu alacakları alanlar mevcut” dedi.

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