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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atalarından kendine kalan mesleği sürdürüyor

İHA

Atalarından kendine kalan mesleği sürdürüyor

– Kırşehir’de dedesinden babasına, babasından kendine kalan mesleği sürdüren Mehmet Gürsel Büyüksaraçoğlu (61), şehirde tek yastık minder üreticisi olarak hayatını devam ettiriyor.
12 yaşında iken babasının rahatsızlanması sonrası okulunu bırakarak mesleğe başladığını ifade eden Büyüksaraçoğlu, 24 yıldır yanında sigortalı işçi de çalıştırıyor. Gerekli desteklerle atölye kurmak istediğini ve mesleğinin de gelecek kuşaklara aktarılmasının önemli olduğunu söyleyen Büyüksaraçoğlu, “12 yaşımda iken mesleğime başladım. Babamın rahatsızlığı sonrası okulumu terk ettim. O günden itibaren de yastık, yorgan, çadır ve minder işine başladım” dedi. Kanepe ve koltukların çıkmasıyla mesleğinde bir dönem durağanlık yaşadığını anlatan Büyüksaraçoğlu, “Kanepe ve koltukların çıkmasıyla biz yastık ve minder işine ara vererek çadırcılığa başladık. Uzun bir aradan sonra yeniden ciddi bir talep başladı. Şimdi ev mobilyası alan insanlar eskilerden çeyizleri için yastık ve minder alıyorlardı. Şimdi bu çeyizlik şark odası mantığına dönüştü ve talep arttı” diye konuştu.

Mesleğini yaşatmak için destek bekliyor
Kırşehir’de yaklaşık 20 metrekarelik satış mağazasında istihdama destek vererek işçi de çalıştıran Büyüksaraçoğlu, mesleğini devam ettirmek ve büyütmek için destek bekliyor. "Bir kişi yetiştirdim, çalışacak kişi bulamıyorum" diyen Büyüksaraçoğlu, “Balkonlara, ev içlerine işçilik ve mobilya kurulumları yapıyoruz. İşlerimiz güzel ama işçi ve kalfa bulamıyoruz. İnsanlar iş bulamıyoruz diyor ama kimse yanımıza gelip meslek öğrenmeye çalışmıyor. İşlerimi büyütmek için destek görebilirsem mesleğimi yeniden canlandırmak istiyorum” şeklinde konuştu.

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