Kırşehir'de 2 bin 128 adet hap ele geçirdi

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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 2 bin 128 adet hap ele geçirildi.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri; yeni yıl öncesi uyuşturucu madde operasyonu düzenledi. Yapılan teknik takip sonrası Ankara Kayseri kara yolu üzerinde durdurulan bir araçtan 38 kutu halinde 300 miligramlık sentetik ecza hapları ele geçirildi. Operasyon kapsamında O.K.'yi takibe alan polis, Ankara Kayseri kara yolu üzerinde aracı durdurdu. O.K.,'nin üzerinde ve otomobilinde yapılan aramada; 2 bin 128 adet 300 miligram sentetik ecza adı verilen haplar ele geçirildi.

O.K. ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ETipi cezaevine gönderildi.

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