Ankara'dan Kırşehir Belediyesi'ne destek

– Kırşehir Belediyesi tarafından istihdam odaklı satın alınan atıl durumdaki fabrika alanında İBB’den sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi heyeti de incelemede bulundu.

Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, belediye olarak istihdam çalışmasına önem verdiklerini ve bölgede yapılacak dayanışma ile tarımsal faaliyetin gelişimi noktasında önemli bir girişimcilik örneği sergileneceğini belirtti. Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar ise, Kırşehir Köy Kent Üretim İşletme Hayvancılık ve Kalkınma Kooperatifi Başkanı Bülent Bilici, fabrika alanında Ankara Büyükşehir Belediyesi BELPA Genel Müdürü Ramazan Değerli başkanlığındaki heyeti bilgilendirdi. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Aydost Toplantı Salonu’nda Ankara Büyükşehir Belediyesi ekibine bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili sunum gerçekleştiren Uçar, projenin detaylarını aktararak hedeflerle ilgili açıklamalarda bulundu.

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