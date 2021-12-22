Kırşehir İl Özel İdaresi, 2021 yılı su ve alt yapı çalışmaları kapsamında yer alan Çiçekdağı İlçesi Köyleri Köy İçme suyu yapım işlerini tamamladı.

2021 yılı KÖYDES çalışmaları kapsamında Armutlu ve Çiçekli köylerin depo bakım ve onarım işleri tamamlandığını ve Yalnıçağaç köyüne 75 tonluk yeni içme suyu deposu yapıldığı duyuruldu. İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, "Beşikli Köyü, Arabın Mahallesi kollektör çalışması tamamlandı. Çanakpınar, Doğankaş, Hacıoğlu ve Pöhrek köylerin kollektör yapımı için malzemeler ve diğer çalışmalar tamamlandı. En kısa süre içerisinde kollektör çalışmaları başlayacaktır" denildi.

İklim değişikliği ve kuraklığa karşı önlemlerin alındığının belirtildiği açıklama ise şöyle; "İklim değişikliğinden kaynaklanan kuraklığa karşı daha da önemli hale gelen köy içi içme suyu kollektör çalışmalarımız ile 2021 yılı itibariyle toplamda; Çiçekdağı İlçesine bağlı 40 köye içme suyu alt yapı çalışmaları yapıldı. Kalan 5 köyde ise yapılacak plan ve programlar dahilinde çalışmalar başlatılacak. Çiçekdağı ilçesi köyleri tamamında kollektör çalışmalarımız tamamlanacaktır. Amacımız köylerimizde hemşerilerimize kaliteli su temini sağlamak, su israfını önlemek ve hiç bir zaman su kesintisi yaşatmamaktır. 2021yılı içme suyu çalışmaları kapsamında Çiçekdağı ilçesi köylerine yaklaşık 1 milyon 100 bin liralık içme suyu yatırımı gerçekleştirdik" denildi.

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