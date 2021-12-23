Ahi esnafından örnek davranış Şarküteri işleticisi temel gıda ürünlerinde fiyatları yüzde 50 düşürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahi esnafından örnek davranış Şarküteri işleticisi temel gıda ürünlerinde fiyatları yüzde 50 düşürdü

İHA

Ahi esnafından örnek davranış Şarküteri işleticisi temel gıda ürünlerinde fiyatları yüzde 50 düşürdü

Kırşehir'de şarküteri sahibi, düşüş yaşayan döviz kuru karşısında Ahilik örneğini sergileyerek temel gıda ürünlerinde fiyatları yüzde 50 indirdi.
Devletin esnafa, esnafında vatandaşa destek olması gerektiğini söyleyen Barış Karakaya, "Dövizin düşüşünden kaynaklı bizlerde Ahi Şehri Kırşehir'de indirime gittik. Ben alışverişimi Türk Lirası ile yapıyorum, herkesinse Türk Lirası kullanmasını istiyorum. Cumhurbaşkanımızın verdiği mücadele yanında olmak adına ve dövizinde sert düşüşü ile birlikte ürünlerimizde yüzde 50 oranında indirim uyguladık. Herkesi de devletin yanında olmaya çağırıyorum" diye konuştu.
Durumu memnuniyetle karşılayan Abdullah Genç ise vatandaş ise "Ne mutlu ki duyarlı esnafımız yitip gitmemiş döviz kuruna rağmen esnafımız indirime giderek vatandaşa ikramda bulunmuş bu durum vatandaş için çok önemli bütün büyük marketlerde bu teşviki yapmalı" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir'de ekmek zamlandı
YEREL HABERLER Kırşehir'de ekmek zamlandı
Çiçekdağı İlçesi köylerinde içme suyu çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Çiçekdağı İlçesi köylerinde içme suyu çalışmaları ...
Emlakçı Muhsin Kurt: "Emlak piyasasını emlakçı olmayanlar belirliyor" Emlak ticareti dövize göre değil Türk Lirası'na göre olmalı
YEREL HABERLER Emlakçı Muhsin Kurt: "Emlak piyasasını emlakçı ...
Atatürk’ün Kırşehir'e gelişi nedeniyle pul basıldı
YEREL HABERLER Atatürk’ün Kırşehir'e gelişi nedeniyle pul basıldı
Ankara'dan Kırşehir Belediyesi'ne destek
YEREL HABERLER Ankara'dan Kırşehir Belediyesi'ne destek
Vali Akın, "Mobil İletişim tırı ile ülkemizin vizyon proje ve teknolojisi anlatılıyor"
YEREL HABERLER Vali Akın, "Mobil İletişim tırı ile ülkemizin vizyon ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.