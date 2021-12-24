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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KOP Hayal Kütüphanesi Açılışı Yapıldı

İHA

KOP Hayal Kütüphanesi Açılışı Yapıldı

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (KOP) Mali Destek Programı kapsamında Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan Hayal Kütüphanesi’nin açılışı gerçekleştirildi.
Cacabey Gençlik Merkezi’nde hayata geçirilen Hayal Kütüphanesi’nin açılış programına Vali İbrahim Akın, KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ve gençler katıldı. Vali Akın, açılış programında yaptığı konuşmada Hayal Kütüphanesinin çocukların ve gençlerin bilgi ve becerilerinin geliştirilerek hayal kurma becerilerinin artırılması amacıyla oluşturulduğunu söyledi. Hayal Kütüphanesi’nin gençlerin hayal penceresini genişleteceğini belirten Vali İbrahim Akın, “Hayal Kütüphanesine gelen gençlerimiz burada bilim ve teknolojide yaşanan son gelişmelerle tanışacak, düşünce güçleri gelişecek, bilimsel araştırmayı öğrenecekler. Ülkemizin bilimde, sanayide, teknolojide ihtiyaç duyacağı insan kaynağının temelini oluşturmak amacıyla kurulan Hayal Kütüphanesinde gençlerimiz kitaplar okuyacak, burada bulunan robotlar, robotik kodlamalar, zekâ oyunları gibi materyallerle hayal güçlerini geliştirecekler" dedi. Hayal Kütüphanesinin 2021 KOP Okuyor Mali Destek Programı kapsamında onaylanarak kabul gördüğünü belirten KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin’in de Hayal Kütüphanesi ile ilgili teknik bilgiler vermesinin ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.
Özellikle öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği Hayal Kütüphanesi açılış programı, Vali Akın'ın kütüphanede incelemelerde bulunması ve gençlerle yapılan sohbetle sona erdi.

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