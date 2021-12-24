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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Biz Kuzey Kıbrıs halkı Türkiye ile biriz

DHA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Biz Kuzey Kıbrıs halkı Türkiye ile biriz


Olcay DÜZGÜNSerhat ERDOĞAN/KIRŞEHİR, (DHA)KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Biz Kuzey Kıbrıs halkı Türkiye ile biriz. Hiçbir güç, hiçbir suretle bizim kopmaz bağlarımızı asla kopartamaz. Bu bağlar daha da güçlenerek devam edecektir" dedi.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek için Kırşehir'e geldi. Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı makamında ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´nden sevgi ve saygılarımı getirmiş bulunmaktayım. Biz Kıbrıs'ta varlık mücadelemizi Türkiye'nin ve Anadolu'nun desteği ile sürdürdük. Sürdürmeye de devam ediyoruz. Benim Cumhurbaşkanı seçilmemden sonra hepinizin malum olduğu üzere farklı farklı etkinliklerle Türkiye'mizin her yerinde aramızdaki kardeşlik duygularının ve dayanışmanın daha da yoğunlaşması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti´nin kopmaz bir parça olduğunu, geçmişimizin, tarihimizin hep birlikte olduğunu, bizim de oraya 1571 yılında Osmanlı'nın fethinden sonra gidip yerleştiğimizi ve 450 yıldır Kıbrıs Adasında verdiğimiz mücadele Rum-Yunan ikilisine karşı verdiğimiz mücadeleyi anlatıyorum. Gerçekten büyük bir direniş. İngiliz sömürge yönetimine yine her zaman Türkiye ile bağlantılarımızı daha da pekiştirmek suretiyle oradaki varlığımızı sürdürebildiğimizi ve şu anda da artık yeni bir siyasetle Kıbrıs'ın geleceğine hep birlikte yeni bir güvence verme noktasındaki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tam desteğiyle ve tabi ki Türkiye'nin Kıbrıs'ta artık yan yana yaşayan iki ayrı egemen devlet. Çünkü yıllardan beri konuşulan bu federasyon bildiğiniz gibi ortaklık. Ortaklık 1960 yılında denendi. O ortaklıktan hiçbir anlam çıkmadı. Çünkü Rum-Yunan ikilisinin yıllardan beri hedefi Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasıdır. Nitekim çok denediler. 15 Temmuz 1974'te darbeyle Kıbrıs Helen Cumhuriyeti´ni ilan eden Samsu ve arkadaşları 20 Temmuz'da Kıbrıs Barış Harekatı ile Mehmetçiğin adaya çıkması ve o günden bugüne Kıbrıs'ta oluşan yeni yapı ve iki devlet Kıbrıs'ta kuzeyde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, güneyde ise Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti yapısı var. Dolayısıyla Kıbrıs'taki hakkımızı ve hukukumuzu korumak için bu yeni siyasetin daha da benimsenmesi ile kökleşmesi gerekmektedir. Bu da Türkiye'nin desteği ile olabilecek bir şeydir. O da oluyor" diye konuştu.
'BU BAĞLAR DAHA DA GÜÇLENECEKTİR'
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şöyle devam etti:
"Bizim mücadelemiz, gönül birliğimiz, yürek birliğimiz ve bütün bu duygu ve temenniler hem Türkiye'mizin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´nin güçlü olarak yola devam etmesidir. Pandemi koşullarına rağmen yapılan bütün çalışmalar, bütün bu ortaya konan fedakarlıklar, bütün bu krizlerinde aşılmasıyla inşallah önümüzdeki süreçte çok daha güçlü Türkiye Cumhuriyeti ile yoluna devam edebilen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mavi vatanda, Doğu Akdeniz'de hakkımızı, hukukumuzu hem denizlerde hem hava sahasında korunmasıyla büyük milletin bir parçası olmanın gururu ile yola devam etmek en büyük temennimdir. Biz Kuzey Kıbrıs halkı Türkiye ile biriz. Hiçbir güç, hiçbir suretle bizim kopmaz bağlarımızı asla kopartamaz. Bu bağlar daha da güçlenerek devam edecektir. Haliyle geleceğe, genç nesillere daha güvenli, daha müreffeh bir gelecek bırakabilmek için bütün bu çalışmaları bu anlayışla yürüttüğümüzü söylemek isterim."DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Olcay DÜZGÜN-Serhat ERDOĞAN
2021-12-24 16:10:22

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