KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Biz Kuzey Kıbrıs halkı Türkiye ile biriz (2)



'BİZ BU MÜCADELEYİ VERMESEYDİK KIBRIS BİR YUNAN ADASIYDI'

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde 'Mavi Vatan Kıbrıs' konulu konferansa katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a fahri doktora unvanı verildi. Kıbrıs'a barışın Mehmetçik sayesinde geldiğini belirten Tatar, bu yaşananların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulması ve Doğu Akdeniz'de tekrar dengenin oluşmasında ortaya konulan iradenin esas itibarıyla bir başarı öyküsü olduğuna dikkati çekti. Tatar, şöyle devam etti:

"Biz bu mücadeleyi vermeseydik Kıbrıs bir Yunan adasıydı. Yunan adası olan bir Kıbrıs, Türkiye'ye büyük bir rahatsızlık verecekti. İskenderun'dan Ege dağlarına kadar 2 bin kilometre sahil şeridiyle mavi vatanda Doğu Akdeniz'de haklarımızın korunmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çok önemi vardır. Bu önem her geçen gün artmaktadır. İngiltere, Amerika, Rusya, Çin, hepsi Doğu Akdeniz'de pozisyon almaya çalışmaktadır. 1571'den günümüze kadar yaptıklarımızla haklarımızla, hukukumuzla, askeri varlığımızla Doğu Akdeniz'deki hakimiyetimizle Kıbrıs'ta bizim onlardan daha fazla hakkımız var. Tarihimiz, fedakarlıklarımız, şehitlerimiz ve ödediğimiz bedeller var. Onun için müzakere masalarında ve toplantılarda bu özgüvenle hakkımızı, hukukumuzu savunmaya devam ediyoruz. Oynanan oyun 1974'ten sonra kendilerine göre tekrar barışın gelmesi için federasyon olacakmış, federasyon dedikleri, Rumların federasyon anlayışı ile bizlerin federasyon anlayışı arasında dağlar kadar fark var. Federasyonda da iki devlet var şeklinde bir algı yaratmaya çalıştılar. Biz onu öğrendik. Öyle değil. Ben New York'taki son görüşmemde sordum. Verilen cevap, Kıbrıs Cumhuriyeti aynen devam edecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortadan kalkacak. Anayasa değişikliği ile Kıbrıs Cumhuriyeti'nin adı Kıbrıs Federal Cumhuriyeti olacak. Ama biliyoruz ki 60 yıldır Kıbrıs Cumhuriyeti dedikleri devlet aslında bir Rum cumhuriyetidir. Yani Kıbrıs Türklerini bir Rum cumhuriyetine yama yapacaklar. Avrupa Birliği'nde oldukları için aynı yıl sıfır asker ve Türkiye'nin garantörlüğü son bulacak. Türk askeri adadan çekilecek. Kıbrıs Türkleri büyük bir maceraya ve tehlikeye atılacak. 1571'den beri sürdürülen mücadele son bulacak, biz buna müsaade etmeyeceğiz."

'TÜRKİYE İLE ARAMIZDAKİ KUVVETLİ BAĞI HİÇBİR ŞEY BOZAMAYACAKTIR'

Kıbrıs'taki mücadelenin sürdüğünü kaydeden Tatar, "Kıbrıs'ta yönettiğimiz mücadele geleceğimiz içindir. Kıbrıs Türkleri ile Türkiye'nin örtüşen ortak menfaatleri vardır. Kıbrıs Türklerinin menfaati güvenli geleceği orada Türkiye'nin varlığına bağlıdır. Kıbrıs Türk varlığının devamı için fevkalade önemlidir. Bundan asla taviz vermememiz gerekmektedir. Türkiye ile aramızdaki bu kuvvetli bağı hiçbir şey bozamayacaktır" ifadelerini kullandı.

DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Olcay DÜZGÜN-Serhat ERDOĞAN

2021-12-24 17:59:36



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