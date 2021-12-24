KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Biz Kuzey Kıbrıs halkı Türkiye ile biriz (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Biz Kuzey Kıbrıs halkı Türkiye ile biriz (2)

DHA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Biz Kuzey Kıbrıs halkı Türkiye ile biriz (2)


'BİZ BU MÜCADELEYİ VERMESEYDİK KIBRIS BİR YUNAN ADASIYDI'
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde 'Mavi Vatan Kıbrıs' konulu konferansa katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a fahri doktora unvanı verildi. Kıbrıs'a barışın Mehmetçik sayesinde geldiğini belirten Tatar, bu yaşananların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulması ve Doğu Akdeniz'de tekrar dengenin oluşmasında ortaya konulan iradenin esas itibarıyla bir başarı öyküsü olduğuna dikkati çekti. Tatar, şöyle devam etti:
"Biz bu mücadeleyi vermeseydik Kıbrıs bir Yunan adasıydı. Yunan adası olan bir Kıbrıs, Türkiye'ye büyük bir rahatsızlık verecekti. İskenderun'dan Ege dağlarına kadar 2 bin kilometre sahil şeridiyle mavi vatanda Doğu Akdeniz'de haklarımızın korunmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çok önemi vardır. Bu önem her geçen gün artmaktadır. İngiltere, Amerika, Rusya, Çin, hepsi Doğu Akdeniz'de pozisyon almaya çalışmaktadır. 1571'den günümüze kadar yaptıklarımızla haklarımızla, hukukumuzla, askeri varlığımızla Doğu Akdeniz'deki hakimiyetimizle Kıbrıs'ta bizim onlardan daha fazla hakkımız var. Tarihimiz, fedakarlıklarımız, şehitlerimiz ve ödediğimiz bedeller var. Onun için müzakere masalarında ve toplantılarda bu özgüvenle hakkımızı, hukukumuzu savunmaya devam ediyoruz. Oynanan oyun 1974'ten sonra kendilerine göre tekrar barışın gelmesi için federasyon olacakmış, federasyon dedikleri, Rumların federasyon anlayışı ile bizlerin federasyon anlayışı arasında dağlar kadar fark var. Federasyonda da iki devlet var şeklinde bir algı yaratmaya çalıştılar. Biz onu öğrendik. Öyle değil. Ben New York'taki son görüşmemde sordum. Verilen cevap, Kıbrıs Cumhuriyeti aynen devam edecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortadan kalkacak. Anayasa değişikliği ile Kıbrıs Cumhuriyeti'nin adı Kıbrıs Federal Cumhuriyeti olacak. Ama biliyoruz ki 60 yıldır Kıbrıs Cumhuriyeti dedikleri devlet aslında bir Rum cumhuriyetidir. Yani Kıbrıs Türklerini bir Rum cumhuriyetine yama yapacaklar. Avrupa Birliği'nde oldukları için aynı yıl sıfır asker ve Türkiye'nin garantörlüğü son bulacak. Türk askeri adadan çekilecek. Kıbrıs Türkleri büyük bir maceraya ve tehlikeye atılacak. 1571'den beri sürdürülen mücadele son bulacak, biz buna müsaade etmeyeceğiz."
'TÜRKİYE İLE ARAMIZDAKİ KUVVETLİ BAĞI HİÇBİR ŞEY BOZAMAYACAKTIR'
Kıbrıs'taki mücadelenin sürdüğünü kaydeden Tatar, "Kıbrıs'ta yönettiğimiz mücadele geleceğimiz içindir. Kıbrıs Türkleri ile Türkiye'nin örtüşen ortak menfaatleri vardır. Kıbrıs Türklerinin menfaati güvenli geleceği orada Türkiye'nin varlığına bağlıdır. Kıbrıs Türk varlığının devamı için fevkalade önemlidir. Bundan asla taviz vermememiz gerekmektedir. Türkiye ile aramızdaki bu kuvvetli bağı hiçbir şey bozamayacaktır" ifadelerini kullandı.
DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Olcay DÜZGÜN-Serhat ERDOĞAN
2021-12-24 17:59:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Biz Kuzey Kıbrıs halkı Türkiye ile biriz (2)
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Biz Kuzey Kıbrıs halkı ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Biz Kuzey Kıbrıs halkı Türkiye ile biriz
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Biz Kuzey Kıbrıs halkı ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a, Ahi Evran Üniversitesi'nden fahri doktora
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a, Ahi Evran ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye ile biriz, et ve tırnağız. Hiçbir güç, hiçbir suretle asla bizi kopartamaz" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Rum ve Yunan ikilisinin yıllardan beri hedefi Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasıdır"
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye ile biriz, et ve tırnağız. ...
Ekicioğlu: “Kırşehir, 102 yıl önce Atatürk’ü şehirde ağırlamanın onurunu yaşadı”
YEREL HABERLER Ekicioğlu: “Kırşehir, 102 yıl önce Atatürk’ü şehirde ...
KESOB Başkanı Öztürk’ten sahte içkiye karşı uyarı
YEREL HABERLER KESOB Başkanı Öztürk’ten sahte içkiye karşı uyarı
KOP Hayal Kütüphanesi Açılışı Yapıldı
YEREL HABERLER KOP Hayal Kütüphanesi Açılışı Yapıldı
Ahi esnafından örnek davranış Şarküteri işleticisi temel gıda ürünlerinde fiyatları yüzde 50 düşürdü
YEREL HABERLER Ahi esnafından örnek davranış Şarküteri işleticisi ...
Kırşehir'de ekmek zamlandı
YEREL HABERLER Kırşehir'de ekmek zamlandı
Çiçekdağı İlçesi köylerinde içme suyu çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Çiçekdağı İlçesi köylerinde içme suyu çalışmaları ...
Emlakçı Muhsin Kurt: "Emlak piyasasını emlakçı olmayanlar belirliyor" Emlak ticareti dövize göre değil Türk Lirası'na göre olmalı
YEREL HABERLER Emlakçı Muhsin Kurt: "Emlak piyasasını emlakçı ...
Atatürk’ün Kırşehir'e gelişi nedeniyle pul basıldı
YEREL HABERLER Atatürk’ün Kırşehir'e gelişi nedeniyle pul basıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.