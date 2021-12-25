KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Türk ekonomisinin güçlü olması Kıbrıs'tan görülüyor" Cumhurbaşkanı Tatar, medya temsilcileri ile kahvaltılı toplantıda buluştu

– Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, düzenlenen toplantıda bir araya geldiği medya temsilcilerine Türk ekonomisinin güçlü olmasının yansımasının Kıbrıs’tan görüldüğünü söyledi.

Kırşehir temasları kapsamında medya temsilcileri ile bir araya gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Ekonomide büyük bir sorun yokken nasıl olur da ülkenin para birimi bu şekilde spekülatif saldırıyla değer kaybeder?” dedi. Türk Lirasında yaşanan değer kaybının ekonomik akılla izah edilemeyeceğini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu işin içerisinde başka meseleler vardı. Dıştan yapılan açık bir saldırı vardı. Bu alınan tedbirler büyük bir başarıydı, zamanlaması da iyi olmuştur. İnşallah istikrar devam eder Türkiye kendi dengesi içerisinde ekonomik yapısını güçlendirir. Bizim için önemli olan Türkiye ekonomisinin güçlü olmasıdır, bunun da yansımalarını Kıbrıs’tan hemen görürüz” diye konuştu.



"Saldırılara rağmen Kıbrıs halkı, nefret, öfke ve ırkçılık yapmamaktadır"

Avrupa Birliği'ni (AB) bir kulüp olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizlere yapılan saldırılara rağmen Kıbrıs Türk halkı kendi gelenekleri doğrultusunda ne nefret, ne öfke, ne de ırkçılık yapmaktadır. 'Sizi uluslararası hukukla buluşturacağız' demelerine rağmen sözlerini tutmadılar. Avrupa Birliği bir kulüptür. Biz; KKTC egemenliğinden asla vazgeçmeyiz” ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Kırşehir Valisi İbrahim Akın ile birlikte medya temsilcileri ve AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal da katıldı.

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