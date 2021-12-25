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Kırşehir Sağlık İl Müdürü Bulut: "Sağlık tesislerimiz tam kapasite çalışıyor"

İHA

Kırşehir Sağlık İl Müdürü Bulut: "Sağlık tesislerimiz tam kapasite çalışıyor"

Kırşehir Sağlık İl Müdürü Ali Bulut, korona virüs pandemisi sonrası yaşanan normalleşme süreci ile birlikte şehirde sağlık tesislerinin tam kapasite çalıştığını söyledi.

İl Müdürü Bulut, "Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1 Ocak30 Kasım tarihleri arasında 748 Bin 223 hasta muayene edildi. 20 Bin 886 hastaya yatış verilirken 5 Bin 332 hastaya günübirlik tedavi uygulandı. 13 Bin 362 değişik branşlarda ameliyat gerçekleşirken hastanede 2 Bin 862 doğum gerçekleştirildi. Radyoloji bölümünde ise 133 Bin 962 Röntgen, 66 Bin 746 Tomografi (BT), 35 Bin 590 MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme), 33 Bin 211 USG (Ultrason) , 2 Bin 417 Mamografi, 2 Bin 648 Kemik Dansitometri çekimi yapıldı" dedi.

İlçe devlet hastaneleri ve ağız diş sağlığında bir yılda uygulanan tedavi ise şöyle;
"Kaman İlçe Devlet Hastanesinde 1 Ocak30 Kasım tarihleri arasında 147 Bin 901 hasta muayene edildi. 2 Bin 144 hastaya ise yatış verildi. 13 bin 675 hastaya günübirlik tedavisi uygulandı. Mucur Devlet Hastanesinde ise 1 Ocak – 30 Kasım tarihleri arasında 14 Bin 451 hasta muayene edilirken 177 hastaya yatış verildi. 3 bin 32 hastaya günübirlik tedavisi uygulandı. Şehit Polis Hayrettin Yılmaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 1 Ocak30 Kasım tarihleri arasında 104 Bin 681 hasta muayene edildi. 51 Bin 64 Panaromik ve Periapikal Röntgen çekimi yapılırken 196 hastaya toplamda 610 implant uygulandı. 22 Bin 948 hastaya dolgu, 4 Bin 47 hastaya kanal tedavisi uygulanırken, 2 bin 957 hastaya sabit ve hareketli protez yapıldı. Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi Kırşehir'de 2 bin 773 hasta günübirlik, 337 hasta ise yatarak tedavi oldu."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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