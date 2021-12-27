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AK Parti Milletvekili Kendirli: “Belediyede işten çıkarılan işçilerin haklı mücadelesinde yanlarındayız”

İHA

AK Parti Milletvekili Kendirli: “Belediyede işten çıkarılan işçilerin haklı mücadelesinde yanlarındayız”

– AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, belediyeden işten çıkarıldığı öne sürülen 29 kişi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Kendirli yaptığı basın açıklamasında, “Kırşehir Belediyesi'nde işten çıkartılan 29 arkadaşımızın, hemşehrimizin haklı mücadelesinin her safhasında yanlarında yer almak bizim için bir şeref oldu” dedi.
İşçi, emekçilerin siyasi nedenlerle işten çıkarılma sürecine son verilmesi gerektiğini isteyen Milletvekili Kendirli, “Haklarını hukuk içerisinde arayan 29 işçi kardeşimiz, mahkemelerin işe dönüş davalarını kabul etmesinin ardından, Kırşehir Belediyesi'nde tekrar işe başlatılmıştır. Ancak ne yazık ki adeta hukuku yasaları arkadan dolaşarak, sözüm ona mahkeme kararını uygulayarak işe başlattığı 29 arkadaşımızı belediye bu sefer de sudan bahanelerle sözleşmelerini yenilemeyerek mağdur etmiştir” diye konuştu. Seçim vaatlerinin yerine getirilmesi gerektiğini aktaran Milletvekili Mustafa Kendirli; “Seçim öncesinde kimseyi ekmeğinden etmeyeceği, işçi çıkartmayacağı sözleri veren Kırşehir’in CHP’li Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, seçim sonrasında 29 işçiyi mağdur etmiştir. Vatandaşlarımız CHP’li belediye başkanlığı döneminde CHP’nin çöp, çamur ve çukur belediyeciliği ile AK Parti’nin ihya ve inşa belediyeciliği arasındaki farkı da tecrübe ederek gördü. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na da CHP’li Belediye Başkanı Sayın Ekicioğlu’nca haksız yere işinden edilen ve yaşadığı zorluklara bir de işsizlik eklenince canına kıyan Şahin Budak kardeşimizi hatırlatarak, bu insanlarla nasıl helalleşeceklerini sormadan edemiyorum” şeklinde konuştu.

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