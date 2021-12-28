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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahi Evran Adalet Mesleki Eğitim Merkezi Açıldı

İHA

Ahi Evran Adalet Mesleki Eğitim Merkezi Açıldı

Ahi Evran Adalet Mesleki Eğitim Merkezi’nin açılışı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün video konferanstan katılımıyla gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Bakanı ve Adalet Bakanının katılımlarıyla 17 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen açılış programının İzmirFoça’daki merkezine bağlanan Vali İbrahim Akın, Ahi Evran Adalet Mesleki Eğitim Merkezi ile ilgili bilgiler verdi. Amaçlarının hükümlüleri topluma yeniden kazandırmak olduğunu belirten Vali Akın; “Kursiyerlere mobilya, metal ve makine teknolojileri, tarım, hayvan yetiştiriciliği ve hayvan sağlığı ile yiyecekiçecek gibi çeşitli alanlarda eğitimöğretim verilecek. Mesleki ve teknik kurslarda başarılı olan kursiyerlere kalfalık ve ustalık belgesi verilerek onlara istihdam sağlanmış olacak” dedi.
Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü' kapsamında Kırşehir'de hayata geçirilen Ahi Evran Adalet Mesleki Eğitim Merkezi’nin açılış programına; Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Baro Başkanı Onur Çanta, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Sadık Gülecen, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, Açık Cezaevi Müdürü Temel Göğüş ile ilgili birim amirleri katıldı.

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