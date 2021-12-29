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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de, Kooperatif Market Açıldı

İHA

Kırşehir'de, Kooperatif Market Açıldı

Kırşehir'de, Koparatif Market, Vali İbrahim Akın'ın katıldığı program ile açıldı.
Açılışı gerçekleştirilen Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market’te Vali Akın incelemelerde bulundu. Kırşehir Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Cemal Güngör’den bilgiler alan Vali İbrahim Akın, alışveriş için markete gelen vatandaşlarla sohbet etti. Tarım Kredi Marketlerde satılan ürünlerin hesaplı fiyatlarla vatandaşlara sunulmasının amaçlandığını belirten Vali İbrahim Akın, “Bu marketler aracılığı ile Tarım Kredi Kooperatifi üyesi üretici ve çiftçiler tarafından üretilen ürünlerin kooperatife ait tesislerde işlenerek tüketicilerle buluşturulması hedeflenmektedir" dedi. İncelemesi sırasında yetkililerden bilgiler alan Vali Akın'ın ziyareti, market alışverişi yapması ile sona erdi.

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