Kırşehir’de yeni hal binası yapılacak

– Kırşehir Belediyesi'nde düzenlenen toplantıda yeni hal binası yapımına karar verildi.
Hal Komisyon Toplantısı Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz’ın başkanlığında yapıldı. Toplantıya; Emniyet Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Müdürlüğü, Tarım Orman ve Gıda Müdürlüğü, Esnaf Odası, Ziraat Odası, Ticaret İl Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.
Eski hal binasının fiziki şartlarından dolayı kullanılamadığının belirtildiği açıklamada hazineden belediyeye tahsis olan alanda hal binası yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.
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