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Toplu taşımaya kadın eli değdi Kadın otobüs şoförleri: "Trafikte çiçekler açtıracağız"

İHA

Toplu taşımaya kadın eli değdi Kadın otobüs şoförleri: "Trafikte çiçekler açtıracağız"

Kırşehir Belediyesi toplu ulaşımda kullanılan 4 otobüsünü kadın şoförlere emanet etti. Kadın şoför sayılarının artmasıyla birlikte belediyeye şoför olmak isteyen ve müracaatta bulunan kadın sayısı da artış gösterdi.
Şehir içi yolcu taşımacılığında 1 No’lu hatta Fatma Yeşilay ve Fatma Işık; 4B hattında ise Gülsüm Köksal ve Keziban Eraslan Torunoğlu ile farkındalık oluşturan kadınlar, diğer şoförlere de örnek oluyor. Şehrin 4 kadın otobüs şoförü Fatma Yeşilay, Fatma Işık, Gülsüm Köksal ve Kezban Eraslan Torunoğlu, Kırşehirlilerin de takdirlerini kazanıyor. Her gün yüzlerce kişiyi taşıyan kadın şoförler ev ekonomilerine de katkı sunuyorlar. Kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda erkeklerle aynı işleri yapabileceklerinin de örneklerini sunan kadın şoförler, istenildiğinde her işi başarabileceklerinin de örneğini sunuyor. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, göreve geldikleri günden beri sosyal hayatın örgütlenmesinde kadınların, çocukların ve gençlerin beklenti ve isteklerini dikkate aldıklarını söyledi.

Babasına hosteslik yaparken şoförlüğe ilgi duydu
Kırşehir’de 4B hattında görev yapan Gülsüm Köksal, şoförlüğü baba mesleği olarak tanımlıyor. Köksal, "2012 yılından bu yana aktif şekilde araç kullanıyorum. Direksiyon benim için çok önemli, babam 12 yıl şehirler arası otobüs şoförlüğü yaptı. Babamla birlikte bütün şehirleri gezdim. Onun yanında hostestim" dedi. Bir diğer kadın şoför Fatma Işık ise torununun kendi otobüsüne bindiğinde çok hoşlandığını ifade etti. Işık, "Kadınlar ’anaçtır’ erkek şoförlere göre yolculara karşı daha hassasız. Yolcu binerken, inerken, hasta ve yaşlı insanlarda daha dikkatli oluyoruz" diye konuştu. Kırşehir Belediyesi’nin ilk kadın şoförü olma özelliğini taşıyan Fatma Yeşilay ise açtığı yolda kadın sayısının artmasının kendisini de mutlu kıldığını belirtiyor.

Trafikte kadın şoförler çiçek açtıracak
Kadın otobüs şoförlerine karşı diğer sürücülerin daha saygılı davrandığını anlatan Kezban Eraslan Torunoğlu ise kadınların trafikte çiçek açtıracaklarını şöyle anlatıyor:
"Trafikte bizleri tanıyan ve gören diğer sürücüler daha az kornaya basmaya başladılar. Kadınlar başarılı oluyorlar. Trafikte de çiçekler açtıracağız. İnsanlar, yolda bizleri gördüğünde harika işareti yaparak el sallıyorlar."
Toplu taşıma araçlarını kullanan erkek yolcular ise kadınların kullandığı araçlarda güvende olduklarını ve kadın şoför sayısının da arttırılmasını istiyor.

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