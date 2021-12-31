Polis, sokak hayvanlarına sahip çıktı

Kırşehir'de; sokak hayvanları için İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şubesi Polisleri harekete geçti.

Sokak hayvanlarının korunması kanunu kapsamında yürütülen çalışmalarda 'Hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı' hedeflenerek sokak hayvanlarının beslenmesi sağlandı. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şubesi Polisleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi. Donanımlı araçlarıyla sokak hayvanları için çalışma başlatan polisler, soğuk havalarda aç ve susuz kalan sokak hayvanlarının bakımları ve onların sağlıklı şekilde yaşamaları için beslenmesi görevini üstleniyor. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev alan polisler, vatandaşlardan gelen ihbarları da anında değerlendirerek gerekli çalışmaların yürütülmesine aracılık yapıyor.

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