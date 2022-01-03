Kırşehir Ambulans Servisi bir yılda 39 bin 885 vakaya müdahale etti

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Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Ambulans Servisi Başhekimliği, geçtiğimiz bir yılda 39 bin 885 vakaya müdahale etti.

İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesindeki 16 istasyonda toplamda 215 sağlık personelince sağlık hizmeti yürütülüyor. Kırşehir'de, 1 adet yoğun bakım obez ambulansı, 1 adet 4 sedyeli çoklu ambulans, 2 adet UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) aracı, 2 adet karpaletli ambulans ve 34 adet panelvan ambulansı olmak üzere toplam 40 ambulans bulunuyor. İl Ambulans Servisi Başhekimliği; 2021 yılında toplamda 39 bin 885 vakaya müdahale etti.

Şehir içi vakaya ambulans ekiplerinin ulaşım süresi ortalama 5 dakika 40 saniye iken kırsal vakaya ise ulaşım süresi ortalama 15 dakika 5 saniye olarak açıklandı.

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