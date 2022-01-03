Belediye SDS Sözleşmesi imzaladı

Kırşehir Belediyesi'nde Sosyal Denge Sözleşmesine (SDS) imzalar atıldı.



Kırşehir Belediyesi ve Tüm Yerel Sen arasında 20222023 yılını kapsayacak şekilde yüzde yüzün üzerinde bir oran artışıyla SDS imzalandı. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Arap Mucur arasında gerçekleştirilen imza töreni başkanlık makamında gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu sözleşmeyi imzalamasının ardından yaptığı açıklamada, “Ağırlaşan yaşam koşullarının çalışanlarımız üzerindeki etkisini bir nebze olsun rahatlatmak adına ve ayrıca yine belediye çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarını arttırmak için belediye bütçemizi de dikkate alarak ekonomik koşullarımızı zorlayarak bu sözleşmeyi imzalamış bulunuyoruz” dedi.

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