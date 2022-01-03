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Sınıfta başlatılan kampanya destek gördü Geleceğimiz Üşümesin Kampanyası'na Hollanda'dan destek

İHA

Sınıfta başlatılan kampanya destek gördü Geleceğimiz Üşümesin Kampanyası'na Hollanda'dan destek

Kırşehir'de Mucur Cumhuriyet İlkokulu tarafından başlatılan 'Çocuklar Üşümesin diye 1 Bot 1 Mont' adlı kampanyaya Hollanda'dan destek geldi.
Mucur Cumhuriyet İlkokulu öğretmenlerinden Mine Berktaş tarafından çocuklar için başlatılan kampanya, Amsterdam Esnaflar Birliği Vakfı tarafından desteklendi. İş İnsanı Ramazan Kaya ve Proje Koordinatörü Öğretmen Mine Berktaş'a İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan tarafından teşekkür plaketi verildi. Hollanda Amsterdam Esnaflar Birliği Vakfı tarafından da desteklenen proje hakkında konuşan İş İnsanı Ramazan Kaya, "Çocuklarımız güle güle kullansınlar diliyorum. Kampanyanın başlamasına vesile olan Mine öğretmen ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesine teşekkür ederim. Birçok kişinin kampanyada emeği oldu. Okullarda talepler alındı. Alınan taleplere göre de kolileme işlemleri yapıldı" diye konuştu.
Proje Koordinatörü Öğretmen Mine Berktaş ise sınıf olarak 'Çocuklar Üşümesin diye 1 Bot 1 Mont' kampanyası başlattıklarını ve kampanyanın da gerekli desteği gördüğünü söyleyerek teşekkür etti.

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