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65 yaş aylığı alan Şükrü Marangöz: "Kurtuluş Savaşı’nı hoşafla kazanan millet, zamlar karşısında da devletin yanında yer alacak"

İHA

65 yaş aylığı alan Şükrü Marangöz: "Kurtuluş Savaşı’nı hoşafla kazanan millet, zamlar karşısında da devletin yanında yer alacak"

Kırşehir’de hayatının büyük bölümünü inşaat işçiliği yaparak kazanan ve 65 yaş aylığı alan Şükrü Marangöz, 65 yaş aylığına yapılan zam tutarı sonrasında devletin yanında yer aldığını belirterek, "Kurtuluş savaşını hoşafla kazanan millet, zamlar karşısında da devletin yanında yer alacak" dedi.
Maaş zamlarını değerlendiren Marangöz, "Biz, hoşafla Kurtuluş Savaşını kazanmış bir milletiz. Elimizden gelen yardımı yaparak devletimizin yanında olacağız. Devletimiz de bizi korusun ve bu zamlar karşısında bizi eritmesin" dedi. 830 lira 65 yaş aylığı aldığını fakat yapılan açıklama sonrasında alacağı paranın da artış gösterdiğini aktaran Marangöz, "Ayın 6'sında açıklanan zam oranı ile bin 150 lira alacağım" diye konuştu.
65 yaş aylığı, bu yaşı doldurmuş hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve yapılacak incelemede muhtaç olduğu belirlenen Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe ödeniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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