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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir Belediyespor'da transfer çalışmaları

İHA

Kırşehir Belediyespor'da transfer çalışmaları

2. Lig'de mücadele eden Kırşehir Belediyespor, play off için hazırlıklarını sürdürüyor.
2. Lig Beyaz Gurup'ta mücadele eden yeşil beyazlı kulüpte play off mücadeleleri için teknik direktörün kamp sonrası vereceği rapor bekleniyor. Kulüp Başkanı Mustafa Bulut yaptığı açıklamada; "30 Aralık tarihinde başlattığımız Antalya kampında hocamız, futbolcularımız ve teknik heyetimiz gerekli morali depoluyor. 3 hazırlık maçı oynayan takımımızın play off mücadeleleri içinde diri ve etkili kalması için teknik direktör raporlarına göre hareket edeceğiz. Takımımız ilk yarıda güzel futbol oynamasına rağmen bazı şansızlıklar yaşadı. Gerekli duyulan alanlara da takviye alınacak kararlarla yapılacak" dedi.
Kırşehir Belediyespor Kulübü 2. Lig Beyaz gurupta 22 puanla 11. sırada yer alıyor. Gurup lideri Pendikspor'un ise 39 puanı bulunuyor.

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