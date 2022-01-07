Boks'un kalbi Kırşehir'de atacak Kırşehir U-22 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasına ev sahipliği yapacak

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Kırşehir, U22 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasına ev sahipliği yapacak.

Gençlik Spor İl Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Kırşehir'in ev sahipliğinde kadın ve erkek sporcuların kıyasıya mücadele edeceklerini söyledi. Türkiye Boks Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet takviminde yer alan U22 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasına 750 Erkek ve kadın sporcu katılacak.

Sporcularla birlikte antrenör, idareci ve federasyon ekipleri ile birlikte toplamda bin kişinin katılımı bekleniyor.

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