Özel Okul Bursluluk Sınavına bin 670 öğrenci katıldı

Kırşehir'de, özel bir okulun bursluluk sınavına tek oturumda bin 670 öğrenci katıldı. Okul önü ve karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İlkokul 4. sınıf sonrası ve 11. sınıf aralığında öğrencilerin il genelinde katılım gösterdiği sınavda öğrenciler kadar aileleri de heyecan yaşadı. Okul önünde bulunan park alanı kadar kara yolu üzerinde bulunan alanların da dolmasıyla birlikte trafik şube ekipleri sınav süresi boyunca yol boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı. Sınav sonuçlarına göre 4,5,6. sınıflarda 1. yüzde yüz, 2. yüzde 50 3. yüzde 40, 7 v 8. sınıflarda 1 ve 2. yüzde 100, 3 ve 4. is yüzde 50, 9 ve 10. sınıflarda 1. yüzde 100, 2. yüzde 50, 3. yüzde 40, 11 sınıflarda ise 1,2,3. olan öğrenci yüzde 1004 ve 5. olan öğrenci ise yüzde 50 burs imkanı sağlanacak.

Bursluluk sınavına gösterilen ilgi karşısında açıklamada bulunan Özel Okulun Genel Müdürü Mustafa Çelik ise eğitim kalitesi kadar öğretim imkanlarıyla da okulda öğrenciye her türlü desteğin aktarıldığını ve ilginin yoğun olmasının temelinde de gösterilen başarının yattığını belirtti.

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