Eşi tarafından 25 yerinden bıçaklanan kadın toprağa verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşi tarafından 25 yerinden bıçaklanan kadın toprağa verildi

İHA

Eşi tarafından 25 yerinden bıçaklanan kadın toprağa verildi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde eşi tarafından 25 yerinden bıçaklanarak öldürülen Funda Koyuncu memleketi Kırşehir'de toprağa verildi.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Recep Koyuncu tartıştığı 3 çocuğunun annesi Funda Koyuncu'yu 25 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Adli tıptaki otopsi işlemleri tamamlanan Funda Koyuncu'nun cenazesi, ailesi tarafından toprağa verilmek üzere Kırşehir'e getirildi. Merkeze bağlı Dedeli köyünde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Koyuncu'nun cenazesi toprağa verildi. Cenaze namazına Koyuncu'nun ailesi ve vatandaşlar katıldı.
Olayı anlatan amca kızı Filiz Çökel, "Kapıları kilitliyor, dış kapının arkasında sıkıştırıp öldürüyor. 25 bıçak darbesi alıyor ve bunun çoğunu yüzünden alıyor. Öldüğünden emin olunca kapıyı açıyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özel Okul Bursluluk Sınavına bin 670 öğrenci katıldı
YEREL HABERLER Özel Okul Bursluluk Sınavına bin 670 öğrenci katıldı
Boks'un kalbi Kırşehir'de atacak Kırşehir U-22 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasına ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Boks'un kalbi Kırşehir'de atacak Kırşehir U-22 ...
Başkan Ekicioğlu: "Biz kimsenin ekmeği ile oynamadık”
YEREL HABERLER Başkan Ekicioğlu: "Biz kimsenin ekmeği ile oynamadık”
Vali Akın'dan Sosyal Yardımlaşma Mütevelli Heyetine Teşekkür
YEREL HABERLER Vali Akın'dan Sosyal Yardımlaşma Mütevelli Heyetine ...
Kırşehir Belediyesi'nden öğrenciye ‘Halk Otobüsü’ desteği
YEREL HABERLER Kırşehir Belediyesi'nden öğrenciye ‘Halk Otobüsü’ ...
Ahi Çarşısı'nın en yaşlı kadın terzisi çırak bulamıyor Terzi Emine Özbek: "Şimdiki zaman gençleri zor"
YEREL HABERLER Ahi Çarşısı'nın en yaşlı kadın terzisi çırak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.