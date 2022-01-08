Eşini 15 yerinden bıçaklayan koca, 'Eşimi öldürdüm' diye bağırmış (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KIRŞEHİR´DE TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara´da eşi Recep Koyuncu (39) tarafından 15 bıçak darbesiyle öldürülen Funda Koyuncu´nun (35), cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Kırşehir´de gönderildi. Kırşehir merkeze bağlı Dedeli köyüne getirilen 3 çocuk annesi Funda Koyuncu'nun ikindi vakti kılınan cenaze namazına yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede genç kadının yakınları gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Koyuncu, köy mezarlığında toprağa verildi.Serhat ERDOĞAN/KIRŞEHİR, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Serhat ERDOĞAN

2022-01-08 18:57:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.