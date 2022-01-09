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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Boks Şampiyonası Kırşehir'de Başladı

İHA

Türkiye Boks Şampiyonası Kırşehir'de Başladı

U22 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Kırşehir'de başladı.

14 Ocak tarihine kadar Kırşehir Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan şampiyonanın açılış töreninde konuşan Vali İbrahim Akın, şampiyonanın Kırşehir'de düzenlenmesinin Kırşehirli gençlerin boksu sevmelerine katkı sağlayacağını söyledi. Boks sporunun son yıllarda ülkemizde büyük rağbet gören spor dallarından birisi olduğunu belirten Vali Akın, “Devletimiz, halkımızın spora olan ilgisini artırmak, bedenen ve ruhen sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla sporu teşvik etmekte, özellikle ilgisi ve yeteneğiyle bu alanda başarı gösteren sporcularımıza destek olmaktadır" dedi.

Sporun ilham kaynağı olacağını ifade eden Vali Akın açıklamasında, "Sporcularımıza da ilham kaynağı olacak, azimli ve başarılı sporcularımızın varlığıyla ülkemizin spor alanındaki başarısı artarak devam edecektir. Yüksek seviyede güç, hız, çeviklik, dayanıklılık ve elgöz koordinasyonu gerektiren boks sporunun yaygınlaşması ve ülkemizi uluslararası düzeyde temsil edecek sporcuların yetişmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ve Türkiye Boks Federasyonumuzun gösterdiği özverili çalışmalar bizler için çok kıymetlidir. Kırşehir’de de her yaştan insanımızın özellikle de gençlerimizin spora yönlendirilmesi, konuyla ilgili tesis ve hizmetlerin arttırılması ve ilimizin spor alanında öncü kentlerden biri olması için çalışmalarımız sürmektedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ise, 2024 Yaz Olimpiyatlarında başarılı olunması için Kırşehir’de başlayan şampiyonaya çok önem verdiklerini söyledi.

Şampiyonanın açılışının ardından ilk gün müsabakalarına başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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