Kırşehir’de, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Güzergahları Belirlendi

– Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamayla şehirde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Güzergahları Belirlendiği duyuruldu.

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. ve 22. maddeleri ile bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 3. maddesi gereğince yapılan açıklamada; “Kırşehir’de yapılacak olan Açık Yer Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri için kullanılacak miting alanları, kanunda ifade edilen şartlara uygun olarak Valilik Makamı tarafından gözden geçirilerek söz konusu alanlarla ilgili bilgiler belirlenmiştir” denildi. Alınan karara göre Kırşehir’de; Cacabey Meydanı, Eski Sanayi Alanı, Medrese Mahallesi, Karakurt Bulvarı, Kramettin Gök Bulvarı, Maşaderesi il merkezinde belirlenirken Özbağ Beldesinde de Örgün Mahallesi Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Güzergahları belirlendi. Kararlara göre afiş ve pankart asılacak alanlar ise şöyle;

Toplantı alanının bulunduğu yerde müsait olan ağaç ve direkler kullanılarak, toplantı sonrası temizlettirilmek kaydıyla, toplantıya ve trafiğe engel olmayacak şekilde yetkililerinden izin alınmak kaydıyla, belediyece yaptırılan ve şehrin muhtelif kesimlerinde bulunan billboardlar ve panolar kullanılabilecek.

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