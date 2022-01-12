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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl Özel İdaresinden SDS Sözleşmesi imzalandı

İHA

İl Özel İdaresinden SDS Sözleşmesi imzalandı

Kırşehir'de İl Özel İdaresi ile Bem BirSen Sendikası arasında 2022 yılını kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı.
Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imza programında açıklama yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz; Kırşehir'de bir çok projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yılmaz; "2022 yılını kapsayacak şekilde yüzde yüzün üzerinde bir oranla imzaladığımız bu sözleşmenin İl Özel İdaresinde görev yapan sözleşmeli ve memur olan mesai arkadaşlarımıza hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. İl Özel İdaresi çok önemli yatırım ve projeleri yürütüyor, köylerimizin alt yapılarını güçlendirip, yolları, köy içme sularını ve Kırşehir'de yapımı gerçekleştirilen pek çok projeyi hayata geçiriyor" dedi.
İl Özel İdaresinde imzalanan sözleşmenin personelin çalışma şevki ve performansı üzerinde de etkili olması bekleniyor.

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