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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de trafik kazası: 4 yaralı

İHA

Kırşehir Ankara karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kırşehir'de trafik kazası: 4 yaralı

Kırşehir Ankara karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir Ankara karayolu üzerinde 68 FJ 408 plakalı otomobil sürücüsünün, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 4 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, karayolları ekipleri KırşehirAnkara ve KırşehirKayseri yolu üzerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklar için tedbir aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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