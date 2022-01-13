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1.4 milyonluk projede otizmli çocuklar hedef kitle seçildi Kırşehir müzik odaklı kalkınma hamlesi başlatıyor Kırşehir Valisi İbrahim Akın: "1.4 milyonluk projede abdal kültürü icracıları ve gençler desteklenecek"

İHA

1.4 milyonluk projede otizmli çocuklar hedef kitle seçildi Kırşehir müzik odaklı kalkınma hamlesi başlatıyor Kırşehir Valisi İbrahim Akın: "1.4 milyonluk projede abdal kültürü icracıları ve gençler desteklenecek"

Kırşehir Valiliği'nin Ahiler Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle hazırladığı 1.4 milyon lira bütçeli müzik odaklı kalkınma projesinde 510 yaş aralığındaki hafif düzeyde otizmli çocuklar hedef grup olarak seçildi.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, Kırşehir’in önemli değeri olan abdal kültürünün ve gençlerin başlatılan projeyle destekleneceğini ve projenin müzik kültürünü besleyerek müzisyenlerin sektördeki gelişmelere uyum sağlamasına, müzik aletleri yapımına ve mesleki becerilerin geliştirilmesine katkı sunacağını söyledi. Kırşehir İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Derya Aydın’ın proje bilgilendirmesi sonrası konuşan Vali Akın, "UNESCO müzik şehri Kırşehir’de ’Müzik Odaklı Kalkınma’ isimli proje, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır. 1.4 milyon lira bütçeyle Kırşehir’in önemli değeri olan abdal kültürünün icracılarıyla yetenekli geçler desteklenecek" dedi.

Projede hedef kitle otizmli çocuklar
Projede hedef kitlenin 510 yaş aralığındaki hafif düzeydeki otizmli çocuklar olduğunu aktaran Vali Akın, "Projeyi önemli kılan hususlardan bir tanesi ise özel insanlar olarak değerlendirdiğimiz 510 yaş aralığında hafif düzeyde otizmli çocuklarımızın hedef olarak seçilmesidir. Yetenekli 20 otizmli çocuğumuz eğitilerek onların sosyalleşmesine destek sunulacaktır" diye konuştu.
Toplantıda yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Abdal Grubu sanatçısı Vedat Öz, kendilerinden sonra gelen neslin başlatılan projeden faydalanmasını istediğini ve projeyi önemli bulduğunu söyledi. Öz, "İnşallah daha güzel projeler de yapılır ve hayata geçer. Abdal grupları da projede anlatılan haklara sahip olurlar ve desteklenirler" şeklinde konuştu.
Merhum Bozlak sanatçısı Neşet Ertaş’ın amcasının oğlu Burhan Ertaş ise, "UNESCO müzik şehri Kırşehir’de bu tür projelerin hayata geçmesini önemsiyorum. Keşke ömürleri elverseydi de Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş da bu günleri görebilseydi. Bizlerden çok fazla memnuniyet duyarlardı" ifadelerini kullandı.
Proje sahipliğini Kırşehir Valiliği yaparken, proje ortaklıklarını Kırşehir Belediyesi, Ahi Evran Üniversitesi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Neşet Ertaş Abdal Kültürünü Yaşama ve Dayanışma Derneği, Habitat Derneği yapıyor. Proje ile abdal müzisyenlerin önemli bir kültürel değeri oluşturmasının yanı sıra sektörün dijitalleşmeye uyum sağlaması, kültürel değerlerin beslenmesi, müzik kültürü temsilcilerinin geleneksel kodlardan kopmadan çağın gereklerine uygun şekilde sanatlarını icra edebilme imkanlarının hazırlanması amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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