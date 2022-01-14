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Gökbel, KAYÜ Rektörü Kurtuluş Karamustafa'nın 'ahilik' açıklamasını değerlendirdi Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Gökbel: "Konuşmanın içeriğinde art niyet yok”

İHA

Gökbel, KAYÜ Rektörü Kurtuluş Karamustafa'nın 'ahilik' açıklamasını değerlendirdi Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Gökbel: "Konuşmanın içeriğinde art niyet yok”

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Gökbel, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın ahilik ile ilgili söylediği sözlerde art niyet görmediklerini dile getirdi.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Gökbel, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın 'ahiliğin merkezi Kırşehir değil, Kayseri'dir sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gökbel, "Kayseri Üniversitesi değerli rektörü Kurtuluş Karamustafa’nın konuşmasının asıl içeriğine bakıldığı zaman art niyetli bir söz olduğunu düşünmüyorum. Ahi Evran 1205 yılında Kayseri’ye gelmiş. Yaklaşık 22 yıl Kayseri’de kalmış Horasan ve Bağdat’taki birikiminin temelini Kayseri’de atmıştır. 1227 yılına kadar Kayseri’de kaldıktan sonra dönemin Selçuklu sultanı Ahi Evran’ı Konya’ya davet etmiş. Ahi Evran bu teşkilatlanmayı 19 yılda Konya’da devam ettirmiştir. Moğollarla geçen sıkıntılı süreçte Ahi Evran’ı bir yılda bizler Denizli’de görüyoruz" dedi.
1247 yılında Kırşehir’den bir heyetin daveti üzerine Ahi Evran’ın şehre geldiğini açıklayan Gökbel, "Ahi Evran’ın yaşamının son dönemleri Kırşehir’de geçer. Ahi Evran Kırşehir’de şehit edilmiştir. Ahi Evran kurduğu Ahilik Teşkilatını Kırşehir’de kemale erdirmiştir. Bu teşkilatlanma açısından Kayseri, Konya, Kırşehir vazgeçilmez merkezlerdir. Söylemde yarış haline getiriyor olmak doğru değildir kanaatini taşıyorum. Kırşehir’de meftun olması dolayısıyla da devlet Ahi Evran’ın yattığı şehre de merkezi kutlamaları vermiş. Bu durumu tersini söylemekte mümkün değildir. Ülke genelinde Ahiliği tanıtmamız ve Ahilikten günümüze neler alabileceğimiz üzerine çaba sarf etmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.

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