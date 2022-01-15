Kırşehir'de, müzeyi andıran kafeterya 30 yıl topladı bütün birikimiyle müze gibi kafeterya açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de, müzeyi andıran kafeterya 30 yıl topladı bütün birikimiyle müze gibi kafeterya açtı

İHA

Kırşehir'de, müzeyi andıran kafeterya 30 yıl topladı bütün birikimiyle müze gibi kafeterya açtı

Kırşehir'de bir işletmeci; 3O yılda biriktirdiği eski plak, magazin dergisi, cd, kasetçalar ve film afişleri ile müze gibi kafeterya açtı.
Neşet Ertaş'tan Barış Manço'ya kadar usta sanatçıların dinletileriyle konuklarına nostalji yaşatan çift, Kırşehir’de de bir ilki gerçekleştirdi. Halkın da ilgi gösterdiği kafeterya işletmeni Ömer Yeşil, küçüklükten gelen hevesine eşinin katkı sunduğunu söyledi. Yeşil, “Küçüklüğümden bu yana mektup, plak, cd, eski para, kasetçalar gibi eski ve tarihi değeri olan eşyaları topluyordum. Herhangi bir faaliyetim ise yoktu. Eşim destekledi ve çocukluk dönemlerimden kalan arşivlediğim eserlerle kafeterya açtım” dedi.

Eşinin arşivi ile ticari fikir gelişti
Eşinin oluşturduğu ve evlerinde kapalı kutularda kalan arşivleriyle ticari fikrin geliştiğini ve kafeterya açtıklarını anlatan Emel Yeşil ise; “Evimizde; film afişi, kitap, dergi, kasetçalar, radyolar yılların birikimiydi. Bu birikim kapalı kutu içerisinde kalmamalıydı. Sergi niyetiyle başlanılan işimiz, kafeteryaya dönüştü. İnsanlar geldiklerinde de kafeteryayı sergi alanı gibi geziyorlar” diye konuştu. Yeşil, eşinin yaşadığı ticari korkuyu ise yaptığı teşvik ile aştıklarını ifade etti.
Kafeteryanın müşterileri ise insanın içeride geçmişe doğru yol aldığını ve oluşan ambiyansın kendilerinde müze hissi oluşturduğunu aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gökbel, KAYÜ Rektörü Kurtuluş Karamustafa'nın 'ahilik' açıklamasını değerlendirdi Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Gökbel: "Konuşmanın içeriğinde art niyet yok”
YEREL HABERLER Gökbel, KAYÜ Rektörü Kurtuluş Karamustafa'nın ...
1.4 milyonluk projede otizmli çocuklar hedef kitle seçildi Kırşehir müzik odaklı kalkınma hamlesi başlatıyor Kırşehir Valisi İbrahim Akın: "1.4 milyonluk projede abdal kültürü icracıları ve gençler desteklenecek"
YEREL HABERLER 1.4 milyonluk projede otizmli çocuklar hedef kitle ...
Kırşehir'de trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kırşehir'de trafik kazası: 4 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.