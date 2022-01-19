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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2022'de madde bağımlılığı önleme çalışmaları arttırılacak

İHA

Kırşehir'de Vali İbrahim Akın başkanlığında Madde Bağımlılığı ve 2022 yılı Eylem Planı toplantısı yapıldı.

2022'de madde bağımlılığı önleme çalışmaları arttırılacak

Kırşehir'de Vali İbrahim Akın başkanlığında Madde Bağımlılığı ve 2022 yılı Eylem Planı toplantısı yapıldı.
Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen ve kamu kurumları idari amirlerinin katıldığı toplantıda 2021 yılı istatistiklerinden yola çıkarak 2022 yılında madde bağımlılığını önlemede etkin eylem planı haritası oluşturuldu. Toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, 2021 yılında önemli çalışmalar yapıldığını ve 20222023 yıllarını kapsayacak eylem planlarının da oluşturulduğunu söyledi. Vali Akın, "Bağımlılık dendiğinde çok yönlü bir mücadele ortaya çıkıyor. Bağımlılıkla mücadele önemli bir sorun olarak da karşımıza çıkmakta" dedi.
Hazırlanan yeni eylem planlarıyla çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Vali Akın, "Özellikle; alkol, tütün ve madde bağımlılığı noktasında önemli çalışmalar ve başarılar elde ediliyor. Teknoloji bağımlılığı da katıldığında çok yönlü ve çeşitli etkileri olan bir alan bağımlılık. Bağımlılıkla mücadele tüm kurumların etkin çalışmasıyla sonuç alınabilecek bir mücadele olarak ortaya çıkıyor. 20222023 eylem planı kapsamında çalışılmalarımızı etkili şekilde yürüteceğiz" diye konuştu.
Dr. Aslıhan Kılıç Torun tarafından toplantıda 2021 yılı madde bağımlılığı istatistikle aktarılırken bağımlılığa karşı yürütülen ve paydaş kuruluşlarında çalışmaları anlatıldı. Torun, 2021 yılında madde bağımlılığı ve sonucunda oluşan olayların il merkezi ve ilçelere göre dağılımlarını anlattı. Kırşehir il merkezinde verilen 2021 yılı istatistiklerine göre; il merkezinde 19, Akpınar ilçesinde 13, Boztepe ilçesinde 2, Çiçekdağı ilçesinde 5, Kaman ilçesinde 7, Mucur ilçesinde ise 21 bağımlı ve bağımlının karıştığı olay tespit edildi. İl genelinde polis ve jandarma ekiplerinin yaptıkları yol güzergahı operasyonlarında ise bin 904 sentetik uyuşturucu, 118 senttik bonzai, 428 gram metamfetamin, 8 gram eroin, 17 gram skunk, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve 208 gram kokain maddesi ele geçirildi. KOM ve jandarma ekiplerince; Kırşehir'de yasa dışı ekime müsait olduğu tespit edilen 136 bölgede ise aralıksız ve etkin çalışma yürütülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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