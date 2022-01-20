Telefon ve yedek parça hırsızı yakalandı

Kırşehir'de cep telefonu ve yedek parça hırsızlığı yaptığı ileri sürülen bir kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Medrese Mahallesinde yaşayan K.D'nin iş yerinin deposunun balkon kapısı kırılarak içinden cep telefonu ve yedek parçalarının çalındığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İş yeri ve çevredeki dükkanların güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayın faillerinin M.T. ve B.Ü. olduğunu tespit etti. Çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen şüphelilerden B.Ü, ekiplerin yaptığı operasyonla yakalandı.

Yakalanan B.Ü., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanırken, diğer şüpheli M.T.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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