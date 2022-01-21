DEAŞ'ın keskin nişancısı tutuklandı

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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan örgütün sözde keskin nişancısı, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Kırşehir'deki ikametinde polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan Irak uyruklu Mohammed İbrahim Yahya AlSaegh'in DEAŞ içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ve örgütün keskin nişancılarından olduğu belirtilmişti. AlSaegh, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

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