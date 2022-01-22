Kırşehir'de şiddetli rüzgar gerilim hattı direklerini eğdi

Kırşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek gerilim hatlarının direkleri eğildi.
Kırşehir'de etkisini artıran rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. KırşehirYozgat yolu Çuğun Mevkii'nde de aşırı rüzgar nedeniyle yüksek gerilim hatlarının direkleri eğildi. Ekipler yolu trafiğe kapatırken, TEİAŞ ekipleri de çalışma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.