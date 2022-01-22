Kırşehir'de fırtına elektrik tellerini kopardı



Serhat ERDOĞAN/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİRAnkara karayolunda, kar ve fırtına nedeniyle yüksek gerilim hatları zarar görürken, kopan teller trafikte aksamalara neden oldu.

KırşehirAnkara karayolu Akpınar ilçesi yakınlarında kar ve fırtına yüksek gerilim hatlarına zarar verdi. Fırtına nedeniyle yüksek gerelim hatlarında eğilmeler meydana gelirken, kopan teller ise, trafikte aksamalara neden oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. MEDAŞ ekiplerinin akımı kesmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı. Ekipler elektrik kesintisinin giderilmesi için çalışma başlattı. DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Serhat ERDOĞAN

2022-01-22 18:24:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.