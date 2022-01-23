Kırşehir'de hamile ve engelli personele 3 gün idari izin

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Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yoğun kar yağışı nedeniyle hamile ve engelli personelin 3 izinli sayılacağını duyurdu.



Kırşehir Valisi İbrahim Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kar yağışı ve oluşacak olumsuzluk nedeniyle il genelinde 242526 Ocak tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak" ifadelerini kullandı.

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