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Kırşehir'de hamile ve engelli personele 3 gün idari izin

İHA

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yoğun kar yağışı nedeniyle hamile ve engelli personelin 3 izinli sayılacağını duyurdu.

Kırşehir'de hamile ve engelli personele 3 gün idari izin

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yoğun kar yağışı nedeniyle hamile ve engelli personelin 3 izinli sayılacağını duyurdu.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kar yağışı ve oluşacak olumsuzluk nedeniyle il genelinde 242526 Ocak tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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