Kızılay yolda kalan vatandaşlara kumanya dağıttı

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Kızılay Kırşehir Şubesi ekipleri, kar nedeniyle kara yollarında kalan vatandaşlara kumanya dağıttı.



Türk Kızılayı Kırşehir Şubesi ekipleri kar nedeniyle kara yollarında beklemek zorunda kalan sürücüler için kumanya dağıtarak ihtiyaçlarını gideriyor. 61. Kırşehir Şube Şefliği ekipleri tarafından devam eden kar küreme ve tuzlama çalışmalarına Kızılay da kumanya dağıtımı il destek oluyor.

Ekipler, Ankara Kayseri kara yolu Kaman yol kavşağı ve Yozgat yolu üzerinde bekleyen sürücülere su, meyve suyu, helva, ekmek, poğaça dağıtıyor.

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