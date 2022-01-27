Ankara - Kayseri karayolu ve köy yollarının tamamı açıldı

Kırşehir'de geçtiğimiz hafta Cumartesi gününden itibaren şiddetli kar yağışı nedeniyle kapalı olan karayolu ve kapalı olan köy yollarının tamamı açıldı.

Kırşehir Ankara ve Kırşehir Kayseri kara yolu üzerinde zemin gözükecek şekilde yolların açıldığı bilgisi karayolları bölge şefliği tarafından paylaşıldı. Karayolları ekipleri ise muhtemel kar yağışı ve kar fırtınasına karşı il merkezlerine yakın noktalarda ekipleri hazır bulunduruyor.

İl Özel İdare ekipleri ise kar yağışının başlamasının ardından kar fırtınası nedeniyle açılan fakat sonradan yeniden kapanan 110 köy yolunun yeniden ulaşıma açıldığı bilgisini paylaştı. Köylerin ilçe merkezleri ile il merkezi ulaşımları kontrollü şekilde sağlanıyor.

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