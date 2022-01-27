Narkotik Köpeği 'Çine' 8 kilo uyuşturucu yakaladı

– Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü görevlileri AnkaraKayseri Karayolu üzerinde yaptıkları denetimlerde uyuşturucu köpeği 'Çine’nin' de yardımıyla 8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri AnkaraKayseri karayolu üzerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda K.Ş.'ye ait otomobil durduruldu. Uyuşturucu köpeği 'Çine’nin' de yardımlarıyla aracın gizli bölümlerine yerleştirilmiş 8 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyette alınan ifadesinin ardından adli mercilere sevk edilen K.Ş., ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı’ yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.