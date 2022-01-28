Kırşehir buz tuttu Vatandaşa cenaze zulmü 1 dakika dışarıda kalan çay bardağı buzlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir buz tuttu Vatandaşa cenaze zulmü 1 dakika dışarıda kalan çay bardağı buzlandı

İHA

Kırşehir buz tuttu Vatandaşa cenaze zulmü 1 dakika dışarıda kalan çay bardağı buzlandı

Kırşehir'de, etkisini gösteren soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, 1 dakika dışarıda kalan çay bardağı buzlandı.
Kırşehir'de eksi 12 dereceye inen soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor. Kentin buz tutan caddeleri vatandaşlara zor anlar yaşatırken, çaycılar da müşterilerine sıcak çay götürmekte zorlanıyor. Çay ocağı işleten Mustafa Sarı, çay bardaklarını en az 4 kez sıcak su ile yıkamasına rağmen çayın dışarıya götürülen çayın soğuduğunu dile getirerek, "Keşke kar yağışı devam ediyor olsaydı. 3 gündür yağış yok her yerde buz sarkıtları oldu. Esnafa çay ocağımızdan çayımızı sıcak gönderdiğimiz halde soğuk geliyor diyor. Bardaklar ise anında dışarıda donuyor. Eksi 12 ile 16 derece arasında soğuk var ve bizde ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Vatandaşa cenaze zulmü
Öte yandan, kentte soğuk hava etkisini gösterince CHP'li Kırşehir Belediyesi'ne bağlı Mezarlıklar Müdürlüğü görevlilerinin de ilçeye cenaze taşımak istemediği iddia edildi. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde bir yakınını kaybeden vatandaş, yetkililerin cenazesini Kaman ilçesine götürmemesine tepki gösterdi. Hastanenin morg girişi önünde mezarlıklar müdürlüğü yetkilileri ile görüşerek yaşadıklarını anlatan Cabir Yılmaz, "Mezarlıklar müdürlüğü görevlileri Kaman ilçesine cenaze aracı gönderemeyeceklerini söylediler. Ben de Kaman ilçesini arayarak cenaze nakil aracı istedim. Neden böyle yaptıklarını ise anlamadım. İşte CHP zihniyeti bu" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Buz sarkıtları temizleme çalışmaları tehlike saçıyor
YEREL HABERLER Buz sarkıtları temizleme çalışmaları tehlike saçıyor
Jandarma personeli Şehitlikte kar temizliği yaptı
YEREL HABERLER Jandarma personeli Şehitlikte kar temizliği yaptı
Narkotik Köpeği 'Çine' 8 kilo uyuşturucu yakaladı
YEREL HABERLER Narkotik Köpeği 'Çine' 8 kilo uyuşturucu yakaladı
Ankara - Kayseri karayolu ve köy yollarının tamamı açıldı
YEREL HABERLER Ankara - Kayseri karayolu ve köy yollarının tamamı ...
Karın ağırlığıyla çatısı çöken mandırada 5 büyükbaş öldü
YEREL HABERLER Karın ağırlığıyla çatısı çöken mandırada 5 büyükbaş ...
Karın ağırlığıyla çatısı çöken mandırada 5 büyükbaş öldü
YEREL HABERLER Karın ağırlığıyla çatısı çöken mandırada 5 büyükbaş ...
Fedakar 112 görevlisi hastayı sırtında taşıdı
YEREL HABERLER Fedakar 112 görevlisi hastayı sırtında taşıdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.