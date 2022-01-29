Kurutlu Sahili'nde kartpostallık manzara

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurutlu Sahili'nde kartpostallık manzara

İHA

İç Anadolu'nun plajı olarak bilinen Savcılı Plajı'nın minyatürü haline gelen Kurutlu Sahili, karla beraber kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kurutlu Sahili'nde kartpostallık manzara

İç Anadolu’nun plajı olarak bilinen Savcılı Plajı’nın minyatürü haline gelen Kurutlu Sahili, karla beraber kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Ülke genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışıyla birlikte Kırşehir’de beyaza büründü. Kentin imaj noktalarından olan Savcılı Plajı’nın yanı başında yer alan Kurutlu Göleti'nde de kartpostallık manzaralar oluştu. Bölgeyi ilk defa görenlerin fotoğraf çekmek için gelen ziyaretçiler, eşsiz manzaraya hayran kaldı.
Kaman ilçesinde bulunan Hirfanlı Baraj Gölü kenarındaki Savcılı Plajı, yaz mevsiminde gün doğumu ve gün batımı, ilkbaharda açan çiçek tomurcukları, sonbaharda dökülen yaprakların oluşturduğu güzellikle tercih ediliyor. Kırşehir'e 65, Kırıkkale'ye 80 ve Ankara'ya 140 kilometre uzaklıkta bulunan Savcılı Plajı, özellikle yaz dönemlerinde hafta sonları beklenenin üzerinde ilgi görüyor. Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba'daki Hirfanlı Baraj Göleti, Kırşehir ve çevredeki illerden serinlemek için gelenlerin uğrak yeri haline gelirken 3 kilometre sahili ile de Akdeniz'i aratmayan görsel bir güzelliğe sahip.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayvan durum izleme ekipleri, sokak hayvanlarını besledi
YEREL HABERLER Hayvan durum izleme ekipleri, sokak hayvanlarını ...
Kırşehir buz tuttu Vatandaşa cenaze zulmü 1 dakika dışarıda kalan çay bardağı buzlandı
YEREL HABERLER Kırşehir buz tuttu Vatandaşa cenaze zulmü 1 dakika ...
Buz sarkıtları temizleme çalışmaları tehlike saçıyor
YEREL HABERLER Buz sarkıtları temizleme çalışmaları tehlike saçıyor
Jandarma personeli Şehitlikte kar temizliği yaptı
YEREL HABERLER Jandarma personeli Şehitlikte kar temizliği yaptı
Narkotik Köpeği 'Çine' 8 kilo uyuşturucu yakaladı
YEREL HABERLER Narkotik Köpeği 'Çine' 8 kilo uyuşturucu yakaladı
Ankara - Kayseri karayolu ve köy yollarının tamamı açıldı
YEREL HABERLER Ankara - Kayseri karayolu ve köy yollarının tamamı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.