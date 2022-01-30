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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de kar yağışı yeniden başladı

İHA

Kırşehir'de kar yağışı yeniden başladı

Kırşehir'i geçtiğimiz günlerde etkisi altına alan ve iki gündür yerini soğuk havaya bırakan kar yağışı bugün yine kent genelinde etkili oldu.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte İl Özel İdare ekipleri ilçe ve köy yollarında belediye ise il merkezinde tedbir aldı. Kırşehir'de kar yağışının yeniden başlamasıyla birlikte Kalehöyük, Cacabey Meydanı, Ahi Evran Külliyesi ve il merkezinde beyaz örtü görsel güzellik oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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